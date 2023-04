Milan, Tomori e il gesto-choc dopo il rigore del Napoli

21 aprile 2023 a

Il botta e risposta in due calci di rigore. Quello andato di scena a Napoli nel match di ritorno dei quarti tra partenopei e Milan: un 1-1 che ha sancito il passaggio dei rossoneri in semifinale, dove la squadra di Stefano Pioli se la vedrà nel derby contro l’Inter. Andata il 10 maggio in casa del Milan, ritorno il 16 in quella nerazzurra. Martedì intanto, subito dopo il rigore sbagliato da Olivier Giroud, sul risultato di 0-0, Kvaratskhelia e Osimhen hanno esultato come pazzi, come se quel rigore parato sarebbe valso la qualificazione in semifinale.

Tomori e l’esultanza in fatta a Kvaratskhelia

Nella ripresa, però, Tomori ha potuto prendersi la sua rivincita nei confronti del georgiano, che ha sbagliato quello che sarebbe stato il rigore dell’1-1. Il centrale inglese, infatti, ha esultato da vero leader, con un urlo che oseremmo definire da Champions, guardando proprio Kvaratskhelia.

Una rivincita dopo la tensione che era stata accumulata dalla truppa di Pioli la notte precedente alla partita, quando alcuni tifosi del Napoli avevano sparato dei botti sotto all’hotel nel tentativo di distrarre i calciatori rossoneri. Tentativo però andato a male, dato che alla fine questi ultimi hanno giocato una grande partita al Maradona.