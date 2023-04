Antonio Cassano fuori controllo: "Fa ca***, ha solo c**o", chi attacca

22 aprile 2023 a

È ancora guerra tra Antonio Cassano e José Mourinho. Questa volta a far innervosire l'ex calciatore barese è stata una battuta fatta dal tecnico portoghese in tv dopo la partita tra Roma e Feyenoord di Europa League. "C'è Cassano in studio?", ha sarcasticamente chiesto il tecnico nel momento in cui gli si era fatto notare che lo studio era pieno di campioni pronti a rivolgergli delle domande post partita. Il pugliese allora, parlando alla BoboTV su Twitch, ha deciso di rispondergli per le rime: "Anche ieri sera ha parlato di me. Io da giocatore ero forte, ma suonato come un tamburo".

Cassano poi ha ribadito il suo pensiero, non proprio positivo, in merito alle abilità di Mourinho: "Lui invece come allenatore fa ca**re. Ha solo c**o…", ha chiosato l'ex calciatore, tra le altre, di Milan, Inter, Roma e Real Madrid. Senza mezzi termini, insomma. Non sembra dunque avere una fine l'ostilità tra i due. Dopo quest'ultimo attacco da parte di Cassano, infatti, è molto probabile che il tecnico non si limiterà ad incassare le parole al veleno dell'ex calciatore. Quasi sicuramente deciderà di sferrare un altro attacco. Non resta che attendere il prossimo episodio.