Napoli, tam tam impazzito: "Emissari arrivati, Osimhen va via"

Il Napoli non si è ancora ripreso dalla sconfitta in Champions con il Milan, ma adesso prova a tuffarsi sul campionato per mettere le mani sullo scudetto che manca dalle parti del Vesuvio da 30 anni. Ma i partenopei devono fare attenzione. La squadra con il palcoscenico europeo si è messa in mostra e ha fatto conoscere ai dirigenti dei più prestigiosi club del mondo i propri gioielli. E tutto ciò potrebbe avere grosse conseguenze sul mercato e soprattutto sulla tenuta della squadra anche nella prossima stagione.

Infatti il Manchester United intensifica il pressing su Victor Osimhen. Secondo lo "Star on Sunday" i Red Devils avrebbero inviato alcuni emissari al Maradona, martedì scorso, per seguire dal vivo l’attaccante nigeriano, a segno nel quarto di finale col Milan che ha segnato l’eliminazione del Napoli dalla Champions League. Osimhen, 26 reti in 31 partite quest’anno, è arrivato nel 2020 al Napoli per 80 milioni dal Lille.

Secondo il domenicale britannico Osimhen è visto dal manager dello United, Erik ten Hag, come "autentica alternativa" a quello che rimane il sogno per la prossima estate, ovvero Harry Kane, sul quale il Tottenham però conta di puntare ancora. Insomma, il Napoli rischia di perdere il suo giocatore più importante. Sarebbe un vero e proprio colpo basso per Luciano Spalletti...