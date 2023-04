Biasin e la lezione del Bayern: "cambiare allenatore", ossessione e disastro

Fabrizio Biasin 24 aprile 2023 a

a

a

«Bisogna cambiare l’allenatore!» è il diktat dei tifosi quando le cose vanno male, ma ci sono persino delle eccezioni. A Monaco di Baviera, per dire, lo fanno anche quando le cose vanno bene se non addirittura benissimo. La decisione è di qualche settimana fa: via Julian Nagelsmann, dentro Thomas Tuchel. E pazienza se all’epoca i bavaresi erano lanciatissimi su tutti i fronti, bisognava prendere una decisione forte, ché certi aspetti del giovane tecnico non andavano bene al club. E veniamo ad oggi. Ultime quattro partite del Bayern: City-Bayern 3-0, Bayern-Hoffenheim 1-1, Bayern-City 1-1 e, ieri, Mainz-Bayern 3-1. Addio Champions, addio Coppa di Germania e addio persino al primato in Bundesliga, ora nelle mani del Borussia Dortmund. Dice il saggio «Fin che la barca va...».