Juve-Napoli, "l'abbiamo capito". Rabiot, messaggio choc dal fratello

24 aprile 2023 a

a

a

"Abbiamo capito che la Juve era una testa da tagliare! Vegognatevi!!”. Scrive così, duramente, James Rabiot, fratello di Adrien, in una storia su Instagram. Ne farà un paio, l'una di seguito all’altra e tutte dello stesso tenore. Nella seconda azzarderà anche una battuta tagliente, ipotizzando un dialogo con il fischietto: "Mi avevano promesso i capelli se avessi fatto vincere il Napoli”. James ce l'ha con l'arbitro Michael Fabbri, perché? L'annullamento del gol di Angel Di Maria con il Var ha scatenato le proteste del popolo bianconero che si è sentito defraudato di una vittoria conquistata nel finale e, più ancora, beffato per la rete segnata da Giacomo Raspadori in pieno recupero.

L’azione del gol e l’amarezza di Allegri: “Gol preso da polli”

Ad alimentare amarezza e polemiche sono state anche le proteste per un calcio di rigore reclamato da Juan Cuadrado, poco prima che la squadra di Luciano Spalletti trovasse lo spunto decisivo nell'azione seguente: Zielinski innesca Elmas, la parabola del cross è perfetta, è una pennellata sui piedi dell'ex attaccante del Sassuolo che lì, davanti a Szczęsny (dal proprio lato del colombiano, lasciato scoperto anche da Fagioli), batte al volo e regala ai partenopei tre punti che profumano di scudetto. Un gol che, seppur tanto criticato dal fratello di Rabiot, è stato amaramente accettato da Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di fine gara: "Mi dispiace aver preso un gol da polli, siamo stati poco esperti — ha detto il tecnico toscano - Niente da recriminare, Fabbri ha diretto una partita in maniera perfetta. Dobbiamo restare sereni, mercoledì c'è l'Inter e poi il campionato. Abbiamo fatto una bella partita contro un Napoli forte”.