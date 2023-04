Spalletti? "Ti mangio il cuore, pelato di mer***": Juve, chi rischia grossissimo

25 aprile 2023 a

a

a

Choc al termine di Juventus-Napoli, il match giocato all'Allianz Stadium domenica sera e vinto 1-0 dai partenopei, ora a un passo dallo scudetto. Choc al termine della partita, quando si è scatenata la furia di Marco Landucci, vice di Massimiliano Allegri, mister bianconero.

Landucci, stando a quanto scritto nel referto degli ispettori della Procura Federale, ha infatti perso la testa contro Luciano Spalletti, mister del Napoli, al quale ha urlato: "Ti mangio il cuore, pelato di mer***!". A dar conto del caso è La Stampa, che racconta il raptus del vice di Allegri dovuto come è arrivata la sconfitta e ad alcune decisioni arbitrali contestate dai padroni di casa. Il gol-vittoria è arrivato in pieno recupero, al termine di un match dominato e con alcuni episodi arbitrali controversi: la mancata espulsione di Gatti per il pugno in faccia a Kvaratskhelia e l'annullamento del gol di Di Maria, per fallo di Milik su Lobotka.

Video su questo argomento Napoli in festa per la vittoria contro la Juve: tifosi scatenati in aeroporto

Nelle tre pagine del referto della Procura ci sono tutte queste vicende, compresi i cori discriminatori contro i napoletani e gli insulti rivolti a Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio. Il fattaccio Landucci-Spalletti avviene quando il mister del Napoli stava imboccando il corridoio laterale del tunnel che porta agli spogliatoi della formazione ospite. E quando i due, si legge, si trovano "a circa un metro di distanza l'uno dall'altro", ecco che il vice di Allegri urla: "Ti mangio il cuore, pelato di mer***". Frase che potrebbe costare carissima a Landucci.