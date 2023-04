Leao umilia Cassano, un gesto clamoroso: è guerra totale

25 aprile 2023 a

a

a

È bastato un commento con delle semplici emoticon per alimentare la polemica tra Rafael Leao e Antonio Cassano. Il portoghese non ha trattenuto le risate su Twitter dinanzi all’ultima sparata dell’ex fantasista barese, che alla BoboTv ha analizzato la vittoria per 2-0 del Milan contro il Lecce, affermando che nella prima mezzora i salentini avrebbero meritato di vincere. Una convinzione che ovviamente non ha incontrato il favore di Leao, che tra l’altro ha deciso la partita con una doppietta.

Tutto è partito da Christian Vieri, che ha bocciato in maniera netta la prestazione del Lecce, tra l’altro dopo averla vista dal vivo a San Siro: “Il Milan ha dominato, la differenza di valori in campo è stata netta, non c'è stata partita. Il Lecce nel primo tempo non ha fatto niente tranne il palo di Banda. Io ero allo stadio e ho avuto sempre la sensazione che la squadra di Pioli sarebbe passata in vantaggio da un momento all'altro e che avrebbe vinto la partita. Forse dalla TV è sembrato diversamente, ma c'era troppa differenza”.

Il Milan riparte e aggancia la Roma: Leao show e Lecce ko

Cassano è però stato di tutt’altro avviso: “Bobo quando va allo stadio deve fare pubbliche relazioni. Il Milan nei primi trenta minuti ha tirato zero volte in porta e creato zero. Se tu mi dici nella prima mezzora chi meritava di vincere, era il Lecce”. Su quest’ultima frase è intervenuto Leao, che si è fatto una bella risata.