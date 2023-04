Jannik Sinner, la bomba di Berrettini: "Ci parlo, ma..."

25 aprile 2023 a

Come sono i rapporti tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner? A svelarlo è il tennista romano, che ha rilasciato una lunga intervista a Style Magazine. “Parliamo meno ma è normale, non si può essere amici di tutti”, sono state le parole di Berrettini, che si è espresso anche sugli altri colleghi italiani: “Cerchiamo di stare più uniti possibile. Con Lorenzo Sonego ci conosciamo sin da ragazzini e siamo molto legati; anche con Lorenzo Musetti il rapporto è ottimo”.

Parlando dei prossimi impegni, Berrettini è in dubbio per Roma a causa del problema agli addominali riscontrato a Montecarlo: “Gli ultimi due anni sono stati pieni di grandi vittorie, ma anche faticosi. Poi sono arrivati gli infortuni, che mi hanno fatto perdere il gusto per il gioco, mi vedevo sempre uscire dal campo pensando di dover recuperare il tempo perduto. Adesso quello che mi auguro è recuperare la gioia di giocare a tennis. L’anno scorso ho dovuto saltare l’intera stagione sulla terra battuta, quindi vorrei recuperare a un certo punto, anche se al momento le cose non stanno andando come avrei voluto”.

L’obiettivo principale di Berrettini è lo stesso dello scorso anno: “Fare bene nei grandi tornei. Quelli che contano di più per me sono il Masters 1000 di Roma e Wimbledon. Sono così abituato a muovermi costantemente che dopo due o tre settimane nello stesso posto la mia testa è già stufa, devo ricominciare da capo. Forse devo ancora trovare il mio posto ideale, per questo lavoro da dieci anni con la mia psicologa. Ora il livello della pressione è salito molto, così come la tensione, quindi lavoriamo sulla gestione dei momenti sia in campo che fuori”.