Inter, il gesto di Dimarco che la dice lunghissima: tifosi in delirio

27 aprile 2023 a

a

a

Un gol che vale la finale di Coppa Italia. La rete è quella di Federico Dimarco, che ha consegnato il trofeo all'Inter, battuta una Juventus impalpabile. E Dimarco si conferma una delle migliori scoperte di Simone Inzaghi, una delle note più liete della stagione.

Per Dimarco una serata indimenticabile: interista da sempre, cresciuto nel vivaio nerazzurro, ha messo a segno un gol dal peso specifico enorme. E infatti nel post-partita, intervistato sui canali Mediaset, non ha nascosto la sua gioia: "Sono emozioni che mi porterò dietro per sempre, ma al di là del gol sono contento di aver raggiunto la finale", ha affermato.

Una frase inspiegabile, furia dei tifosi: Juve, Allegri sconcertante dopo il ko con l'Inter

Per il numero 32 è il quinto gol in stagione e, nei minuti finali della partita, si è reso protagonista di un gesto che la dice lunghissima sulla sua passione, sul suo modo di vivere l'Inter. Come svela la foto qui in calce, per la troppa tensione, Dimarco non ha guardato gli ultimi minuti della gara, restando girato di spalle rispetto al campo e coprendosi l'asciugamano sul volto. Immagini apprezzate dai tifosi nerazzurri, che vedono in Federico Dimarco uno di loro. In tutto e per tutto.