Charles Leclerc, una "proposta indecente": terremoto in Formula 1

Il futuro di Charles Leclerc potrebbe essere lontano da quello della Ferrari. La conferma è arrivata dalle indiscrezioni sulla clausola del contratto in base alla quale potrebbe liberarsi (e viceversa) in caso di scarsa competitività. Esattamente quello che sta succedendo in questo mondiale di Formula 1.

Inoltre, i rapporti tra il monegasco e il Cavallino non sembrano più idilliaci. Certo, ora c'è Baku, primo Gp dopo la sosta di un mese in cui la Ferrari, assicura, ha lavorato sodo per stravolgere la macchina, ora attesa alla prova in pista.

Uno snodo importante per il futuro della stagione. E anche per il futuro di Leclerc, il quale su tre gare ne ha finita soltanto una al settimo posto. Eppure la Ferrari è convinta di avere una vettura competitiva: al simulatore, rispetto al 2022, è migliorata di sette decimi in media al giro.

Leclerc-Ferrari, "rescissione del contratto". La bomba sulla clausola segreta

Sullo sfondo, però, c'è la Mercedes. Il team tedesco, infatti, sarebbe pronto a tutto per accaparrarsi Charles Leclerc, tanto che si vocifera su una "proposta indecente", su un contratto multi-milionario che la scuderia sarebbe pronta a proporgli. E, in quel caso, la possibilità di vedere Lewis Hamilton in rosso schizzerebbero alle stelle. Il britannico, infatti, non ha mai nascosto come il suo sogno sia quello di vincere un titolo in Ferrari...