Juve, lo sfregio di Commisso: "Non faremo la loro fine"

“Sono tornato ieri dall’America e i ragazzi ci hanno fatto questo bel regalo. Prendiamo un impegno alla volta, i ragazzi sono stati bravissimi". Dice così Rocco Commisso dopo lo 0-0 nella semifinale di ritorno di Coppa Italia tra la sua Fiorentina e la Cremonese, che ha decretato il passaggio dei Viola alla finale di Roma. Commisso vuole dare tutti i meriti alla dirigenza, lo staff e la squadra e si mette per un attimo da parte: "Devo dire grazie a tutti – spiega – Io porto solo i soldi dall’America, il lavoro lo fanno altri qui, per questo voglio ringraziare tutti. Pure mia moglie è contenta". Al presidente della viola viene chiesto se questa Fiorentina può realmente ambire alla conquista della Coppa e all'approdo anche alla finale di Conference League: "Speriamo che il Signore ci aiuti ma io guardo una partita alla volta".

Commisso: “La situazione ricavi un problema, non prenderemo giocatori della Juve”

Ma all'improvviso, quando da studio chiede quale sia il suo reale sogno per questa Fiorentina, Commisso tira in ballo ancora una volta la Juventus: "Non faremo la loro fine…”. Il presidente della Fiorentina non è la prima volta che critica l'operato della dirigenza bianconera e del club. Spiegando il suo sogno, anche in virtù della vicenda Vlahovic che ha ulteriormente inasprito i rapporti tra le parti, il presidente Viola ha spiegato il suo punto di vista: "La situazione con i ricavi è un grande problema per noi, non possiamo andare a prendere i giocatori per fare la fine della Juventus, che aveva 400 milioni di ricavi – ha tuonato Commisso – I problemi sono iniziati comprando Ronaldo. Ho fatto solo una promessa, siccome 20 anni c’è stato il fallimento: alla Fiorentina non ricapiterà. Ma non posso sapere dove si arriva”.

Commisso su Italiano: “Sempre vicino a lui, mai l'ho criticato”

Una bordata alla Juventus e al suo operato in passato che per Commisso è stato assolutamente negativo. Nessun dubbio invece sull'operato di Vincenzo Italiano, il suo allenatore: "Sta facendo un ottimo lavoro e gli sono stato sempre vicino – ha aggiunto – La svolta è stata quando mi sono assunto le responsabilità, dicendo di non criticare allenatore e dirigenti. Lo faccio in America e lo faccio anche qui".