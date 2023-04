Juventus, incubo Serie B: "Già pronti", la mossa che svela il futuro

29 aprile 2023 a

La Juventus si sta preparando ad affrontare ogni tipo di scenario. Sebbene i 15 punti di penalizzazione siano stati momentaneamente restituiti, il club bianconero sa bene che i veri problemi stanno per arrivare: tra manovre stipendi e partnership con altre società nel caso plusvalenze, la Juve rischia seriamente di perdere tutto, o quasi.

È possibile che i bianconeri vengano costretti dalla giustizia a un ridimensionamento economico e soprattutto sportivo: se le cose dovessero mettersi male, la Juve potrebbe avere necessità di azzerare tutto o quasi e di ripartire con un nuovo progetto. Insomma, il club sta lavorando a un piano B, o meglio a un piano per la B, dato che il timore di ritrovarsi con una retrocessione è fondato. A conferma del fatto che i bianconeri stanno valutando anche questo scenario, c’è un esempio citato dal Corriere della Sera.

La Juve ha inviato ai membri del pacchetto Premium Club una proposta di rinnovo dell’abbonamento che la dice lunga sui rischi che sta correndo: la parte maggiore del costo (85%) è da scontare entro maggio, un’altra porzione (15%) in caso di qualificazione alle coppe europee e una più corposa (30%) in qualità di rimborso qualora si verificasse la retrocessione in Serie B.