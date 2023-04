Jannik Sinner? "Per lui il tennis...": una bomba su Berrettini

29 aprile 2023 a

C’è stato un periodo in cui Matteo Berrettini era la star del tennis italiano. Adesso però le cose sono radicalmente cambiate: il romano sta attraversando un periodo complesso dal punto di vista sportivo, con un infortunio che lo ha messo fuori gioco per gli Internazionali d’Italia. In questo momento tutto il peso del tennis azzurro è sulle spalle di Jannik Sinner, che sta disputando una stagione molto importante.

Il presidente federale Angelo Binaghi ha speso parole al miele per l’altoatesino: “I numeri e i risultati di Jannik li vediamo tutti, i nostri lui non li vede perché concentrato su quello che deve fare. Noi prepariamo il terreno fertile perché qualche grande impresa possa essere la miscela esplosiva per incendiare tutta l’Italia. Sinner per me è un esempio straordinario, difficilmente ho trovato un professionista così determinato da anteporre il tennis a qualsiasi altra cosa”.

Binaghi ha dedicato un pensiero anche a Berrettini, che sarà il grande assente in quel di Roma: “Non giocare per lui è una ferita difficile da recuperare. Nella stagione sull’erba si potrà riscattare, in quei tornei diventa il favorito. Ma abbiamo Lorenzo Musetti, Jannik Sinner e tanti giovani. C’è una grande pattuglia di italiani, molti più del solito. Deve vincere un italiano. Nadal? So che si sta allenando per Roma”.