Juve, Allegri sbrocca in conferenza stampa: "Mi dica i nomi! Chi ha riportato?"

29 aprile 2023 a

a

a

Nervi sempre più a fior di pelle per Massimiliano Allegri, mister della Juve sempre più nel mirino dopo il ko con l'Inter in Coppa Italia. E mister molto nervoso: le cronache di quanto accaduto dopo il match con i nerazzurri stanno lì a dimostrarlo.

E tutto questo nervosismo emerge con prepotenza alla vigilia di Bologna-Juve, nella conferenza stampa che precede il match di Serie A. Quando gli chiedono conto della presunta sfuriata contro i suoi giocatori, nello spogliatoio, dopo la sconfitta con l'Inter, risponde a brutto muso: "Cos'è successo? Chi ha riportato? Mi dica i nomi. Noi dobbiamo pensare alla partita di domani. Il momento più difficile è ora, non quando ci hanno tolto i 15 punti. Non parlo solo della squadra, anche la società. Dobbiamo essere tutti un blocco unico, granitico. Parlo a 360°". Insomma, un Allegri molto aggressivo.

Massimiliano Allegri insulta tutti? "Cosa gli sta succedendo", ora tutto torna

Dunque, aggiunge: "La cosa da fare in questi momenti è una: stare zitti, come già capitato nel momento della penalizzazione e in altre stagioni, e lavorare. Ci sono 35 giorni importanti davanti a noi e non c’è altra scelta. Parlare serve a poco, nel calcio quando non vinci sei dalla parte del torto e quando vinci dalla ragione. Dobbiamo reagire al fatto che comunque abbiamo lasciato per strada un po' di punti in campionato", conclude Massimiliano Allegri. Meglio il silenzio, secondo il mister. Ma gli spogliatoio, spesso, parlano...