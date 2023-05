Juve, "esoneratelo!". E mette un like: chi vuole cacciare Allegri

01 maggio 2023 a

Nel momento decisivo della stagione, la Juventus è tornata quella brutta che si è vista soprattutto all'inizio. Idee e intensità iniziano a scarseggiare nuovamente, tanto che i bianconeri in Italia non vincono addirittura dal primo aprile: un mese pieno di pareggi e sconfitte pesanti (Lazio e Napoli in campionato, Inter in Coppa Italia), che rischia di compromettere il finale di stagione.

Con la restituzione dei 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze la Juve sembrava poter ambire addirittura al secondo posto, invece deve guardarsi alle spalle. Domenica 30 aprile è stato commesso un altro passo falso: l’1-1 a Bologna ha rallentato ulteriormente la corsa dei bianconeri, con Massimiliano Allegri che si ritrova ancora una volta sotto pressione. Nel post-partita è accaduto un episodio spiacevole, legato allo spogliatoio: il giovane Matias Soulè ha messo mi piace a un commento di un tifoso che esclamava “Allegri out”.

Il caso è subito montato sui social, dato con il mi piace dell’argentino che ha praticamente fatto il giro del mondo. Non potendolo nascondere, Soulè è uscito allo scoperto e ha provato a giustificarsi in maniera poco convincente: “Non l’ho fatto apposta, guardando i commenti si è messo”. Fatto sta che il clima nell’ambiente Juve non è dei più sereni, anche se Allegri ha avuto da John Elkann la garanzia di rimanere in panchina in caso di qualificazione in Champions League.