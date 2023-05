Napoli, terrore-scudetto: "Cosa può accadere alle 23"

03 maggio 2023 a

La festa scudetto del Napoli rischia di diventare una “avventura”. Così l’ha definita Il Napolista, che ha palesato i suoi timori nel caso in cui gli uomini di Spalletti dovessero matematicamente vincere lo scudetto mercoledì sera, prima ancora di giocare contro l’Udinese. In questo caso la città rischia di essere vittima del caos, mentre giovedì la situazione sarebbe molto più controllata, dato che è stato previsto un evento al Maradona.

Pagando 5 euro (l’incasso verrà poi devoluto in beneficenza) i tifosi potranno assistere alla sfida di Udine dai maxi-schermi che verranno piazzati all’interno dello stadio. Inoltre per giovedì è previsto lo stop alle auto a partire dalle 21, con i trasporti che resteranno aperti fino alle 2 di notte. Il Napoli comunque non farà ritorno in città prima della tarda mattinata di venerdì: l’orario preciso del rientro verrà concordato con Spalletti. Il timore è però che gli azzurri vincano lo scudetto già mercoledì sera.

Dipenderà dalla Lazio, che se non dovesse vincere contro il Sassuolo consegnerebbe il titolo al Napoli prima che questo scenda in campo a Udine. Ciò significa che a partire dalle 23 in città si scatenerebbe il delirio: la festa sarà a rischio e pericolo dei tifosi, che dovranno scendere in strada senza auto e senza neanche poter contare sul trasporto pubblico, che seguirà l’orario normale.