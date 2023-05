Inter, Antonio Conte scatta una foto e i tifosi impazziscono: "Da luglio..."

03 maggio 2023 a

Antonio Conte ha da poco lasciato il Tottenham e si sta godendo il tempo libero insieme alla famiglia, in attesa della prossima panchina da allenatore. Intanto, il pugliese ha pubblicato nelle scorse ore alcune foto che lo ritraggono a Parigi assieme alla sua famiglia, negli splendidi scenari della Tour Eiffel e dell'Arco di Trionfo, e il post è stato l'occasione per ricevere un fiume di messaggi da parte di chi sogna di vedere Conte sulla propria panchina. Ovvero i tifosi dell’Inter: in molti gli hanno chiesto di tornare in nerazzurro fin dalla prossima estate, con tanti saluti a quel Simone Inzaghi il cui posto in panchina potrebbe essere salvato probabilmente solo dalla vittoria in Champions League. "Grande mister, goditi le vacanze, da luglio ti aspettiamo all'Inter", scrive uno, facendo il pieno di like. Ma non è l'unico, sono tantissimi quelli che vorrebbero ritrovare la sua guida carismatica in panca.

Zanetti ‘provoca’ su Instagram: “Che bella famiglia”

Tra i numerosissimi commenti di stima e affetto per Conte, è spuntato a sorpresa anche quello di qualcuno che nell'Inter qualcosa conta, ovvero Javier Zanetti: il leggendario capitano del Triplete e attuale vicepresidente del club si è limitato a un "bella famiglia!", accompagnando il saluto con alcune emoji di baci. Niente che significhi altro che affetto e testimonianza che assieme hanno lavorato bene nei due anni di Conte all'Inter.

Il problema "segreto" dell'Inter: cosa fa tremare davvero Inzaghi

E tuttavia non ci sorprenderebbe vedere l'allenatore leccese di nuovo in nerazzurro tra qualche mese. Tra i tanti che scrivono sotto il post, c'è anche qualche tifoso del Tottenham che già rimpiange Conte: "Avevi incredibilmente ragione sugli Spurs. Goditi il tuo tempo con la tua famiglia, boss". Anche queste parole hanno ricevuto tantissimi like, ma questo ormai è il passato: l'Italia chiama Antonio, sarà Milano di nuovo?