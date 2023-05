Roma, passo falso a Monza: El Shaarawy non basta, Mou è settimo

03 maggio 2023 a

All'U-Power Stadium la Roma pareggia 1-1 contro il Monza e perde terreno rispetto alla zona Champions. Un gol di El Shaarawy illude i giallorossi di poter conquistare il punteggio pieno nonostante l'emergenza, ma Caldirola nel finale di primo tempo gela Mourinho. L'allenatore portoghese rinvia ai prossimi impegni il ritorno da titolare di Dybala e porta in panchina i quattro indisponibili (Smalling, Karsdorp, Belotti, Llorente). Un modo per rinsaldare il gruppo nel momento decisivo della stagione, ma non basta per vincere una partita che si era messa in discesa. Al 24' la Roma infatti sblocca il risultato grazie ad un blackout difensivo del Monza.

Su pressione di Abraham, Di Gregorio regala palla ad El Shaarawy che deposita in rete dopo il salvataggio di Pablo Marì sulla prima conclusione dell'italoegiziano. Al 39' il Monza pareggia sugli sviluppi di un calcio piazzato. Rovella disegna un traversone dalla lunga distanza, Caldirola sbuca dalla sinistra e batte Rui Patricio calciando al volo di piatto. Ad inizio ripresa la squadra di Palladino sfiora subito il vantaggio con una prolungata azione che porta al tiro Carlos Augusto (già sei gol in stagione): Rui Patricio non è impeccabile sul diagonale del difensore, ma riesce a deviare in calcio d'angolo.

Allo scoccare dell'ora di gioco Mourinho si gioca le carte Camara e Spinazzola. Quest'ultimo serve subito un gran filtrante per El Shaarawy che in area viene chiuso da Caldirola. Il faraone si ferma per infortunio al 68' e va a riempire un'infermeria già affollata. E nel recupero la Roma perde anche per doppio giallo Zeki Celik, che salterà l'Inter. Le due squadre sfiorano la vittoria nel finale: la Roma con Ibanez di testa, il Monza con Carlos Augusto, ma i due portieri rispondono presenti. Alla fine c'è un punto a testa: Palladino trova continuità, Mourinho resta a secco di vittorie per tre gare di fila in Serie A per la prima volta nel 2023.