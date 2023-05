Napoli in delirio per la profezia-disastro: "Kvaratskhelia? Non mi venite a dire che..."

04 maggio 2023 a

Il Napoli ha vinto lo scudetto, il terzo della sua storia. Basta un pari a Udine contro l'Udinese. Un'intera città festeggia dopo 33, lunghissimi, anni il ritorno del tricolore sotto il Vesuvio. Una cavalcata senza se e senza ma di Spalletti e dei suoi ragazzi. Una squadra che ha saputo spegnere ogni possibile rincorsa delle rivali già dopo la sosta per i Mondiali e ha controllato in scioltezza il vantaggio in classifica fino al trionfo. Spalletti ha avuto il merito di saper scovare nuovi talenti, dar loro fiducia, e farli diventare protagonisti sul campo. Ma uno su tutti è la stella che brilla più di ogni altra nel cielo di Napoli, il georgiano Kvaratskhelia.

Ha saputo interpretare al meglio ogni ruolo offensivo, mandando in gol gli attaccanti ma soprattutto non dimenticando mai come si va a rete. L'uomo che ha sostituito Insigne ha davvero fatto dimenticare il suo predecessore e ora il Napoli si gode, anche dopo lo scudetto, il suo gioiellino.

Ma sul web, grazie a Che fatica la vita da bomber, in queste ore è diventata virale una profezia di un tifoso sui social datata aprile 2022, quando il Napoli mise le mani sul georgiano salutando proprio Insigne. Un post di poche righe che diceva: "Ah ah ah ah, no vabbè, sicuramente il prossimo anno vinceranno il campionato con questo colpaccio, Kvaratskhelia. Poi mi venite a dire che Insigne ha fatto male a lasciare Napoli". Il destino ha voluto che quel post invecchiasse male. Malissimo.