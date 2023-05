Napoli-Salernitana? "Un preservativo": lo striscione a luci rosse

04 maggio 2023 a

a

a

La festa scudetto del Napoli può finalmente raggiungere l’apice stasera, giovedì 4 maggio. Agli uomini di Spalletti basterà un punto in trasferta contro l’Udinese per laurearsi ufficialmente campioni d’Italia: Napoli attende questo scudetto, il terzo della sua storia, da 33 anni. Il pareggio con la Salernitana è stato solo un incidente che ha prolungato l’attesa.

Napoli umilia Juventus: lo striscione ferocissimo fuori dal carcere | Guarda

Anzi, per alcuni tifosi azzurri è stato quasi meglio aver fallito il primo match point per il titolo, convinti che l’attesa prolunghi il godimento. Addirittura dopo il pari con la Salernitana è apparso in città un maxi striscione sopra a un semaforo che ha paragonato la partita di domenica scorsa ai preservativi che prolungano l’attesa del piacere. Questo non è l’unico “messaggio” particolare che si è visto in questi giorni di festa: ad esempio, al cimitero è stata esposta una scritta che recita “scusate l’eventuale disturbo”.

"Si goda questo scudetto perché...": Allegri avvelena la festa del Napoli

Cimitero che era diventato teatro dei festeggiamenti anche in occasione del primo storico scudetto: allora la scritta era un ironico “che vi siete persi”. C’è anche chi ha preferito un tono un po’ più polemico per festeggiare l’arrivo del titolo: si tratta di Carlo Alvino, che su Instagram ha pubblicato uno striscione che dice “meglio 3 scudetti da Leoni che 36 da Agnelli”.