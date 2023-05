Cristiano Ronaldo e Georgina? "Tetto in platino": brutale schiaffo alla miseria

04 maggio 2023 a

Uno schiaffone alla miseria dal multimilionario Cristiano Ronaldo, ora impegnato all'Al Nassr in Arabia Saudita tra molti milioni e pochissimi risultati. Di cosa stiamo parlando? Presto detto: dell'ultimo "gioiellino" aggiunto al suo garage, tutto per la compagna, Georgina Rodriguez.

Infatti Georgina ha messo le mani sul nuovo Suv Smart #1, una collezione limitata di soli mille modelli: si tratta di una vettura totalmente elettrica, dotata di ogni comfort e di ogni tipo di gingillo hi-tech. Quasi un'astronave, insomma, con dettagli esclusivi per quel che riguarda la carrozzeria e le parti meccaniche.

Ma, soprattutto, ecco il tetto in platino, in vernice Platinum Gold, roba proibita ai comuni mortali. All'interno, l'illuminazione può assumere ben 64 differenti toni su una paletta cromatica su cui agisce il conducente. Il prezzo della "macchinetta"? Circa 50mila euro, ma varia in base alla linea, e quella portata a casa da Cristiano Ronaldo è ovviamente la più costosa.

Per inciso, Georgina Rodriguez ha mostrato per la prima volta la vettura nella serie autobiografica trasmessa su Netflix, I am Georgina, per la precisione nel quinto episodio della seconda stagione del documentario.