Cristiano Ronaldo insultato dal presidente: "Come un kebab! Una truffa!"

"Sono stato truffato solo due volte in vita mia. La prima è quando chiesi tre kebab e me ne diedero due, e la seconda è stata quando ho acquistato Cristiano Ronaldo”. Sono le parole, divenute virali, che Al-Muammar, presidente dell'Al Nassr, avrebbe pronunciato ad ArabiaNews50, che ha ingaggiato CR7 a gennaio dopo la separazione dal Manchester United. Dichiarazioni che sono state riprese dal quotidiano catalano El Mundo Deportivo.

L’avventura di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita non sta proseguendo nel migliore dei modi. Il campione portoghese, nonostante gli 11 gol in 14 partite giocate, sta trovando diverse difficoltà nel trascinare l'Al Nassr ai successi sperati. La sua squadra in campionato si trova a -3 dalla capolista (che ha una partita in meno) e ad aggravare la situazione c'è stata anche l'eliminazione dalla King's Cup contro l'Al Wehda, quartultima in Saudi Pro League.

Beauguel deluso: “Ronaldo Non mi ha guardato nemmeno”

Intanto, nelle ore scorse, erano rimbalzate dall’Arabia le parole di Beauguel, attaccante dell’Al-Wahda, che ha raccontato lo scambio avuto con CR7 dopo il fischio finale della partita che ha visto la sua squadra battere l’Al-Nassr del portoghese. "Sono rimasto un po' deluso – aveva detto l'attaccante dell'Al Wehda – Alla fine della partita, gli ho detto che ero un suo grande tifoso e gli ho chiesto la maglia. Mi ha stretto la mano senza guardarmi veramente, con un'aria molto sprezzante”. E ancora: “Sono rimasto in silenzio perché sono cresciuto con lui, ricordo ancora i suoi video che guardavo quando ero al liceo — aveva concluso — Capisco che sia rimasto deluso dopo la sconfitta, che sia un grande agonista, ma il suo atteggiamento mi ha sorpreso. Anche in campo era infastidito, urlava contro i compagni".