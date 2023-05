Cristiano Ronaldo in fuga dall'Arabia: tam-tam impazzito, "dove può andare"

04 maggio 2023 a

L’ipotesi a sorpresa che, se fosse vera, avrebbe del clamoroso. Cristiano Ronaldo potrebbe tornare in futuro al Real Madrid. Ma non come calciatore — il portoghese ha giocato nei Blancos tra 2009 e 2018, realizzando la bellezza di 555 gol in 541 partite fra Liga, Champion e Supercoppe europee — bensì come ambasciatore del club spagnolo. Secondo il quotidiano catalano El Nacional, infatti, il presidente Florentino Perez starebbe valutando l'idea di nominarlo in questo ruolo, incastrandolo anche nell'organigramma sportivo della società, ma tutto questo dovrebbe coincidere con le volontà del portoghese. Tutto sta nel capire, però, se il portoghese vorrà dire basta col calcio giocato o vorrà continuare.

Ronaldo, la voglia di tornare a vivere a Madrid

La decisione di lasciare l'Arabia Saudita, intanto, Ronaldo l’ha già presa, come quella di tornare a vivere a Madrid, dove ha trascorso nove anni con il Real: Ronaldo avrebbe nostalgia della vita madrilena, a cinque anni dalla partenza per Torino, e fu nella capitale spagnola che conobbe la sua attuale moglie Georgina Rodriguez. Si era offerto a Florentino Perez la scorsa estate e aveva fatto lo stesso anche a gennaio, ma il numero uno della Casa Blanca non ha ceduto. Si era parlato di un possibile approdo all'Atlético, provocando un forte sdegno nella tifoseria merengue, ma non c'era nulla di concreto.

Ronaldo, è proprio un’annata storta

Nonostante i 12 gol in 15 partite, il cinque volte Pallone d'oro sarebbe frustrato dai risultati della squadra: l'Al-Nassr è seconda in campionato ed è stato eliminato dalle due coppe nazionali. Proprio queste due debacle hanno portato all'esonero di Rudi Garcia e questa situazione avrebbe peggiorato, non poco, le cose. Insomma, un’annata storta per il portoghese, che dopo il Mondiale aveva rotto il rapporto con lo United bruscamente…