Napoli campione? Spunta una foto pazzesca di Mattarella

Napoli campione, impresa stratosferica e città in delirio. Un trionfo meritato, quello di Luciano Spalletti e dei suoi giocatori. Uno scudetto, il terzo, atteso 33 anni, dal lontano 1990, quando in campo c'era un signore che rispondeva al nome di Diego Armando Maradona.

Uno scudetto anche in atteso, almeno all'inizio di questa stagione, poi divorata, dominata: chi se lo aspettava un campionato del genere? Insomma, giù il cappello davanti ai nuovi padroni della Serie A, ai campioni d'Italia, a chi ha stravinto con pieno merito.

Delirio a Napoli, delirio a Maradona e delirio a Udine, dove negli spogliatoi, dopo il pari che è valso il tricolore, si è scatenata la festa, quella vera scatenata. Ed è delirio anche sui social: un diluvio di meme. E tra tutti, uno - per quanto un po' grottesco - strappa oggettivamente una risata. Il protagonista? Niente meno che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Eccolo nella reinterpretazione di un tifoso con la mascherina nera di Osimhen, che porta però la scritta "Mattarella". Sorrisone stampato in faccia e capello biondo come l'attaccante nigeriano, sopra la foto il commento: "Stasera siamo tutti un po' napoletani". Già, anche Mattarella...