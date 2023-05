Napoli, sette "vaffa" ai campioni d'Italia: Serie A, un grosso caso

05 maggio 2023 a

a

a

Il Napoli è campione d’Italia per la terza volta nella storia, rompendo un digiuno di 33 anni, ma i complimenti non sono arrivati da tutti i club di Serie A. Almeno in sette, ufficialmente, non si sono (ancora) espresse in favore della società campana. Si tratta di Bologna, Sassuolo, Spezia, Verona, Cremonese e Sampdoria, i club rimasti alla finestra assieme alla Roma (unica tra le big a non porgere un saluto ai partenopei). Anzi, alla vigilia del delicato incontro di campionato con l'Inter in chiave Champions, per caricare l'ambiente il club giallorosso, ha condiviso sui social un post speciale: "In vista dei 40 anni dal secondo Scudetto, alle 16:30 celebreremo all'Olimpico i campioni del 1982-83! Un motivo in più per non mancare a #RomaInter!”.

Napoli, complimenti da giornali francesi e inglesi

La vittoria del Napoli ha trovato però estimatori all'estero: in Francia, il quotidiano L'Equipe descrive l'evento come una Resurrezione (33 anni dopo Diego) inventando una copertina nel segno della mano de dios e di Osimhen. In Inghilterra i tabloid ragionano dei risultati ottenuti con personalità e identità in campo (per mano del tecnico) e citano le scelte della dirigenza come un segnale chiaro di come sia possibile fare calcio, competere e vincere anche con investimenti contenuti. In Germania parlano di "modello di business solido”.

Juve, complimenti piccanti

In Italia le reazioni allo Scudetto dei partenopei sono state controverse: da quelle più esasperate (sul fronte dei tifosi) culminate con l'aggressione ai sostenitori scesi sul prato della Dacia Arena, ad altre che si mescolano al rituale dei complimenti espressi da quasi tutte le società di Serie A. Particolari quella della Juventus, che ha trovato il modo per farlo con uno sfotto' a corredo "dell'onestà" a cui aveva fatto riferimento il presidente Aurelio De Laurentiis sostenendo che senza "irregolarità ne avrebbe vinti anche altri".