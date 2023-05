Mourinho scatena la tempesta: "Qual è la squadra più forte d'Italia"

07 maggio 2023 a

Mourinho spiazza davvero tutti. Dopo la pesantissima sconfitta con l'Inter, la sua Roma rischia di perdere il treno per la Champions. Resta ancora aperto l'accesso in caso di vittoria dell'Europa League ma la strada per l'Europa che conta, per i giallorossi si fa dura e in salita. Ma Mou ha giustificato così la sconfitta della sua Roma con i nerazzurri, lo ha fatto esaltando l'Inter e (a sorpresa) ignorando l'impresa del Napoli di Luciano Spalletti che ha recentemente vinto lo scudetto.

Leggere per credere: "Oggi abbiamo giocato contro la squadra più forte d’Italia, con quattro-cinque giocatori stanchi morti perché giocano sempre, con gente infortunata come Dybala o Belotti, con i bambini che li guardo e penso che Bove quando sono arrivato è andato in prestito alla Triestina e oggi gioca contro l’Inter. Poi ci sono episodi durante la partita che, se la società vuole che parli lo farà, non sono io che lo farò.

Anche perché sono stato distrutto e attaccato a livello di etica e di educazione, però mi fa un po’ di gioia perché mi ha attaccato una persona squalificata per tre anni per scommesse. Mi fa piacere". Insomma, secondo Mourinho la squadra più forte d'Italia è l'Inter. Chissà cosa diranno i napoletani...