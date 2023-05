Inter, bomba su Inzaghi prima del derby: "Come Mourinho"

06 maggio 2023 a

a

a

L'Inter adesso ha il vento in poppa. Da sola al quarto posto in classifica e in semifinale di Champions contro il Milan, Simone Inzaghi ha una grande occasione davanti: mettere a tacere tutte le critiche e soprattutto cercare di regalare ai nerazzurri quella coppa dalle grandi orecchie che manca dai tempi di Mourinho a Milano, sponda nerazzurra. Ma nonostante la grande cavalcata che potrebbe portare l'Inter alla finalissima di Istanbul e soprattutto all'accesso diretto in Champions, ci sono ancora delle ombre sul futuro del tecnico piacentino.

E così il Corriere dello Sport di fatto fa un paragone tra il Mou del triplete e Simone Inzaghi che di fatto potrebbe eguagliare una vittoria in finale di Champions, come fatto da Mou, e poi lasciare tutto.

"Vergognosa". Clamoroso, valanga su Inzaghi dopo il 6-0: chi lo massacra

L'ipotesi è sul campo e il Corriere dello Sport non ci gira nemmeno troppo intorno: "Tanto per cominciare la durata - scrive oggi il Corriere dello Sport -. Perché, al di là di tutto, e dopo quanto accaduto, è difficile immaginare che Inzaghi possa andare oltre questa stagione. Pure in caso di trionfo in Champions: questione di rapporti interni. Se gli ultimi risultati hanno riportato il sereno nell’ambiente nerazzurro, le incomprensioni di questi mesi non sono scomparse. Insomma, un divorzio è lo scenario più probabile. Anche da assoluto vincente. E, nel caso, Inzaghi e Mourinho sarebbero ancora più simili, alla luce dell’addio del portoghese consumato nella notte di Madrid". Staremo a vedere.