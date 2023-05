Inzaghi cacciato dall'Inter, "nome già deciso": bomba a poche ore dal derby

08 maggio 2023 a

A quanto pare le ultime prestazioni molto convincenti dell'Inter e l'euroderby tutto da giocare che potrebbe valere l'accesso alla finalissima di Champions a Istanbul non bastano a placare le voci sul possibile addio di Simone Inzaghi all'Inter. E secondo alcune indiscrezioni, come vi abbiamo già raccontato nelle scorse settimane, i contatti con i possibili sostituti sono già stati avviati. Ma questa mattina Repubblica presentando il derby che si giocherà mercoledì 10 maggio, parla di "ombre su Inzaghi".

Di fatto ci sarebbe già il nome del sostituto e si tratta dell'attuale allenatore del Bologna. "L’apparente precariato di Simone Inzaghi con l’ombra di Thiago Motta" potrebbe cambiare gli scenari nerazzurri, spiega Repubblica.

"Nemmeno con la Champions". Inzaghi, destino atroce: quei rumors su Beppe Marotta

Dunque per il futuro sarebbe stata individuata la figura per sostituire il tecinico piacentino. E in tanti vedono in Inzaghi una sorta di Mourinho-bis, un allenatore che potrebbe magari lasciare dopo aver vinto la Champions. Spalletti come è noto non è al sicuro al Napoli nonostante la vittoria dello scudetto, Inzaghi, figuriamoci, potrebbe saltare con una sconfitta nel derby e il mancato quarto posto in classifica. Insomma il derby che sta per arrivare è decisivo per il futuro di Inzaghi. E anche per quello di Pioli...