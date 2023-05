Luciano Spalletti: "Posso parlare col mio avvocato?", la frase con cui gela Napoli

08 maggio 2023 a

Il momento del gelo. Quello andato di scena nella sala stampa del Maradona, durante la conferenza che ha preceduto la festa sul campo con al centro Luciano Spalletti. Nel momento in cui un giornalista ha chiesto al tecnico di Certaldo: “In queste settimane abbiamo visto un po' di sciopero delle curve, poi è ripreso il dialogo con De Laurentiis e abbiamo visto in questi giorni delle feste meravigliose. Come il presidente ha riavviato il dialogo con i tifosi, lei vede un margine per riavviare il dialogo anche con lei?”. Una domanda che ha lasciato un po’ di stucco il toscano.

Spalletti infastidito col giornalista: “Posso parlare col mio avvocato?”

“Eh? Il dialogo? Cioè, quando lo abbiamo smesso ‘sto dialogo? Lo devo riavviare… quale? Con chi? Io sono stato sempre a contatto con la società, sono a Castel Volturno tutti i giorni, non c'è nessuna mancanza di dialogo — ha risposto Spalletti — Mi è stato chiesto del contratto, io li ho ringraziati perché mi hanno avvisato che avevano esercitato l’opzione". E allora il giornalista lo ha incalzato, ricordando l'annuncio di De Laurentiis post Udine: "L'hanno avvisata pubblicamente?". "No, mi è stata mandata una lettera dove c'era scritto che l'esercitavano", ha risposto il tecnico. "Ok, prima che De Laurentiis lo dicesse pubblicamente al microfono? Cioè, una lettera non è un dialogo…", è stata l'ulteriore domanda. "Non lo so… posso parlare col mio avvocato?, ha ribattuto Spalletti sempre più infastidito.

Spalletti ancora: “Bisogna parlarsi, se hanno esercitato l’opzione del contratto è una cosa corretta”

“Perché un'ora prima, un'ora dopo… non stiamo a fare un processo — ha aggiunto Spalletti rispondendo alla terza domanda formulata dal giornalista — Le ho detto come è successo e poi naturalmente da un punto di vista mio penso che ci sia bisogno sempre di parlarsi per andare a creare quello che può essere più importante per il Napoli. Il fatto che me l'abbiano detto che esercitavano l'opzione del contratto è una cosa che ho trovato corretta”. E ancora: "Quindi bisogna creare una nuova unità, possiamo dirlo così?", ha rilanciato ancora il giornalista. "Una nuova unità? Non lo so che vuol dire, veramente, non lo so", ha chiuso il discorso Spalletti.