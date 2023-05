Napoli, terremoto-Spalletti: "Il mio futuro?", cosa dice davanti a tutti

08 maggio 2023 a

Luciano Spalletti non usa giri di parole e di fatto lascia intendere che il suo futuro sulla panchina del Napoli è a rischio. Dopo il match con la Fiorentina ha usato parole piuttosto criptiche per definire quel che sarà della sua avventura sotto il Vesuvio: "Il mio futuro? Non ci sono problemi. Loro avevano questa opzione. Apprezzo che abbiano esercitato l'opzione di rinnovo e mi hanno fatto sapere di averla esercitata. Ma mancano ancora delle partite prima della fine del campionato e ci sarà tempo per incontrarsi con la società". Insomma il discorso dunque non è chiuso. Spalletti vuole incontrare la società, un faccia a faccia che ancora non c'è stato (condizione curiosa) dopo la vittoria dello scudetto.

Poi lo stesso Spalletti ha parlato di come ha vissuto questi giorni di festa ma anche di dubbi sul futuro: "I miei giocatori hanno dormito poco in questi giorni, ma hanno lottato per vincere e hanno vinto anche oggi. Ho un gruppo straordinario. Tutti hanno contribuito al raggiungimento di un risultato eccezionale".

Infine una sua personale riflessione su questo titolo arrivato a Napoli dopo 33 anni: "Provo gioia nel vedere una Napoli così in festa. La miglior qualità è quella di donare agli altri felicità, quando vedi una felicità così forte diventa una soddisfazione sapere che hai dato un contributo a creare questo". Insomma Spalletti si gode il successo, ma di fatto a Napoli tira già aria di tempesta.