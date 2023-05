Milan-Inter, niente Leao? Mossa incredibile di Pioli: chi prende il suo posto

08 maggio 2023 a

Lieve elongazione all’adduttore della coscia destra. L’infortunio patito da Rafa Leao nel match di campionato contro la Lazio lo escluderà molto probabilmente dalla sfida di andata di Champions, quando il suo Milan se la vedrà nell’andata di San Siro contro l’Inter (i rossoneri giocheranno la partita di andata in casa). Pioli studia l’alternativa, che molto probabilmente sarà Alexis Saelemakers. Anche se il giocatore portoghese ex Lille verrà monitorato in questi giorni, e una decisione ufficiale verrà presa con ogni probabilità solo mercoledì.

Gazzetta: senza Leao, Saelemakers in vantaggio su Origi e Rebic

Secondo La Gazzetta dello Sport, Saelemakers è davanti a tutti. Il belga è entrato molto bene in campo sabato contro la Lazio e giocherebbe a sinistra, con Brahim Diaz a destra e Bennacer come trequartista centrale. Davanti ovviamente ci sarà il solito Olivier Giroud. Sulla mediana l’affidabile Sandro Tonali in coppa con Rade Krunic. Le alternative a Saelemaekers sarebbero Ante Rebic e Divock Origi, con i quali si vedrebbe in campo un Milan certamente più offensivo. Il problema però è che entrambi non convincono da mesi e per questo difficilmente Pioli si affiderà ad uno di loro in un match così importante. Il tecnico rossonero ha ancora un paio di giorni per pensare a come sostituire eventualmente Leao e per fare tutte le prove a Milanello, ma per sostituire il portoghese tutto porta al belga con la maglia numero 56.

La formazione in casa Inter: unico dubbio Brozovic-Calhanoglu

In casa Inter, invece, il dubbio nel 3-5-2 è tra Brozovic o Calhanoglu. Per il resto la formazione è praticamente fatta come in casa Milan, anche perché le condizioni di Bastoni, uscito acciaccato dall'Olimpico, non preoccupano. Nel trio di difesa davanti a Onana ci sarà lui, insieme a Darmian e Acerbi, mentre a centrocampo detto del dubbio Brozo-Calha in mezzo ci saranno Barella e Mkhitaryan, non a caso tenuto a riposo inizialmente contro la Roma, mentre sugli esterni ci saranno Dimarco e Dumfries, preservato e sostituito presto coi giallorossi. In attacco, a meno di sorprese, dovrebbe giocare la coppia composta da Lautaro e Dzeko, che Inzaghi ha scelto per tutte le quattro gare a eliminazione diretta della Champions.