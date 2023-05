Leo Messi, addio Psg: "Contratto enorme", cambia la storia del calcio

09 maggio 2023 a

Tra pochi mesi sarà ancora Leo Messi contro Cristiano Ronaldo, in campo e non solo fuori sui social e sui set dei rispettivi sponsor. Il capitano dell'Argentina è a un passo dall'addio, clamoroso, al Paris Saint Germain dopo due anni fatti di amarezze non solo sportive e polemiche feroci. Dopo i flop in Champions e un campionato non ancora vinto nonostante la rosa stellare dei capitolini, l'ultimo veleno ha riguardato il viaggio non autorizzato della Pulce in Arabia Saudita che ha portato il club di Al Thani a sospenderlo. Decisione clamorosa che nasconde però la guerra sul rinnovo di contratto. E ora fonti saudite rivelano un dettaglio decisivo: Messi sarebbe a un passo dall'Al Hilal, la squadra rivale dell'Al Nassr che pochi mesi fa ha tesserato a peso d'oro CR7 (con risultati in campo disastrosi o quasi).

L'agenzia AFP, che cita la fonte anonima, parla di un contratto "enorme" per convincere Messi a lasciare l'Europa e il calcio che conta. Da Parigi si limitano a dire che il contratto con Leo finisce il prossimo 30 giugno, mentre radio-mercato nelle settimane scorse riferiva addirittura di un possibile ritorno del Diez a Barcellona. Lo scenario arabo trovava conferma già a inizio aprile in una indiscrezione di Fabrizio Romano, super-esperto italiano di calciomercato: si parlava di 400 milioni di euro per una sola stagione. Anche in questo caso, come per il Mondiale in Qatar e i Palloni d'Oro, Messi potrebbe ben dire di essersi messo in tasca Cristiano, praticamente doppiato.