Rafa Leao, "alle 17": filtrano voci impensabili, pare che stasera...

10 maggio 2023 a

a

a

Il Milan è appeso alle condizioni di Rafael Leao. Il portoghese è in dubbio per la semifinale d’andata di Champions League con l’Inter, dopo che nella scorsa giornata di campionato è stato costretto a uscire per un problema muscolare. È probabile che venga convocato da Stefano Pioli: in questo senso potrebbe essere un segnale importate il fatto che Leao si sia presentato alla sede del ritiro rossonero.

Leao terremota il derby, "due sole possibilità": filtrano voci clamorose

In mattinata il portoghese ha sostenuto un provino: la linea del Milan è di prendere una decisione definitiva al termine di una riunione tecnica dello staff di Pioli. Decisione che quindi dovrebbe arrivare attorno alle 17 di oggi pomeriggio, a poche ore dal fischio di inizio. Leao vorrebbe rischiare e giocare comunque la partita, ma resta in dubbio perché il Milan non vuole perderlo per il ritorno, quando si deciderà la qualificazione alla finalissima di Istanbul.

"Cos'ho notato". Shevchenko, dettaglio pesantissimo prima di Milan-Inter

Dopo la riunione tecnica è previsto anche un colloquio tra il portoghese e Pioli, dopodiché verrà presa la decisione finale. Si tratta di un momento molto delicato, dato che la posta in palio è altissima. Tra l’altro sarà la prima volta nella storia che Inter e Milan si affronteranno per cinque volte in una sola stagione: oltre alle due partite di campionato, c’è stata anche la sfida di Supercoppa, vinta dai nerazzurri.