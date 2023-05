Milan-Inter, Leao non gioca: il dettaglio decisivo del pullman

10 maggio 2023 a

Rafa Leao non giocherà la semifinale di Champions tra Milan e Inter. Il verdetto del "provino" di questa mattina è stato chiaro: meglio non rischiare. Leao dunque resta fuori da questo match decisivo che potrebbe già dare una prima indicazione sulla finalissima di Champions a Istanbul. Di fatto Leao potrebbe rientrare tra una settimana per la partita di ritorno, ma le sue condizioni andranno poi valutate giorno per giorno dallo staff medico del Milan.

Sul pullman della squadra di Leao non c'era traccia, un segno chiaro che i tifosi hanno subito capito con un tam tam sui social senza fine. Le telecamere però lo hanno pizzicato a San Siro dove seguirà la squadra e i compagni dalla tribuna. Intanto Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan ha fatto sapere ai microfoni di Tv8/AmazonPrime che la firma per il rinnovo di contratto è vicina e che dunque Leao potrebbe restare al Milan per altri 5 anni.

Si chiude dunque una storia fatta di attese e smentite che dura da parecchi mesi. Maldini è stato molto chiaro: "Questa è la volontà del club e questa è anche la volontà del ragazzo". Insomma il cuore rossonero di Leao ha scelto di restare a Milano. Ma proprio nel giorno del rinnovo dovrà restare lontano dal campo nella serata più importante per il Milan degli ultimi 16 anni.