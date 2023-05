Milan, Leao rinnova: il colpo a poche ore dal derby

10 maggio 2023 a

a

a

A poche ore dal fischio di inizio della semifinale d’andata di Champions League tra Milan e Inter appare improbabile che Rafael Leao scenda in campo. Nel pomeriggio il portoghese non ha partecipato alla seduta di rifinitura: si è allenato a parte, segno che difficilmente Stefano Pioli deciderà di rischiarlo. Al massimo potrebbe andare in panchina, ma per il Milan è più importante recuperarlo per la partita di ritorno e per il finale di campionato.

Intanto però dagli ambienti rossoneri filtra un’ottima notizia, che sicuramente farà bene al morale dei tifosi: Leao è a un passo dal rinnovo del contratto fino al 2028, mancherebbero solo le firme e quindi l’ufficializzazione. L’accordo sarebbe totale: si parla di un ingaggio di 7 milioni netti all’anno più 2 di bonus alla firma. L’annuncio potrebbe arrivare già la prossima settimana, prima della sfida di ritorno con l’Inter. Salvo clamorosi ribaltoni, sarebbe quindi sventato il pericolo di perdere il portoghese a zero nel 2024.

Nel caso probabile in cui Leao non prenda parte alla partita di stasera, il Milan ha già pronta la soluzione: partirà titolare Saelemaekers, che giocherà a sinistra con Diaz a destra e Bennacer finto trequartista alle spalle di Giroud. A centrocampo i soliti Tonali e Krunic, mentre in difesa toccherà a Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez.