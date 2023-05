Motomondiale, "errore di guida": auto in pista, chi c'era a bordo

Allarme sicurezza nel Motomondiale. Incredibile a Le Mans, dove in questi giorni si disputa il Gp di Francia. Durante le prove libere della Moto 3, un'auto è sbucata all'improvviso in pista mentre i piloti stavano affrontando la curva 11. Il tutto davanti agli obiettivi della telecamera e sotto gli occhi sconcertati dei telespettatori e dei meccanici ai box. Un clamoroso, gravissimo "errore umano" che ha rischiato di generare un drammatico incidente mortale. Dietro alle moto lanciate a tutta velocità si intravede la sagoma di una BMW X5. Il modello è quello utilizzato solitamente dai mezzi di soccorso e di recupero, ma non era quello il caso.

La vettura infatti è stata messa a disposizione dagli organizzatori a ospiti vip particolarmente facoltosi. Il privilegio di seguire le gare a distanza ravvicinata è un servizio "premium" che pochi al mondo possono permettersi. Questa volta però qualcosa è andato storto. Per un errore umano del pilota, infatti, la BMW è entrata direttamente in pista anziché rimanere nelle viette di servizio del circuito francese.

MotoGP: We care about riders safety!

Also #MotoGP: Let’s drive our BMW over the track during Moto3 #FrenchGP practice. pic.twitter.com/xzMBnn4niS