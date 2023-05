MotoGp, Bezzecchi trionfa a Le Mans: "Ora via i baffi". Va a -1 da Bagnaia

14 maggio 2023 a

Super Marco Bezzecchi! Con la Ducati targata Mooney VR46 Racing Team, ha vinto il GP di Francia classe MotoGP disputato a Le Mans con il tempo di 41'37"970. Secondo ha chiuso lo spagnolo Jorge Martin (a 4"256) con la Ducati Prima Pramac, terzo, a sorpresa, il francese Joahnn Zarco (a 4"795) anche lui della Ducati Prima Pramac. Quarto e quinto posto per gli spagnoli Augusto Fernandez (Ktm, a 6"281) ed Aleix Espargaro' (Aprilia, a 6"726). Settimo posto per il francese Quartararo con la Yamaha, completano la top ten Di Giannantonio (8 ), Nakagami (9 ) e Morbidelli (10 ). Fuori pista a due giri dalla fine, quando era secondo, Alex Marquez. Incidenti, per fortuna senza conseguenze, per Bagnaia e Vinales (venuti poi alle mani) e Luca Marini ed Alex Marquez. Bezzecchi, dopo questa vittoria, si porta a una sola lunghezza di distacco in classifica da Bagnaia, ancora in prima piazza.

"Vittoria fantastica, finalmente mi posso tagliare i baffi perché non mi piacciono! E' stata una gara fantastica, ho cercato il ritmo, mi sentivo benissimo in moto. La vittoria la dedico ai ragazzi della scuderia ed ai miei fan": queste le prime parole, a Sky Motori, di un Bezzecchi incontenibile dopo la vittoria.