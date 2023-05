Milan, voce clamorosa prima del derby: "Dopo l'Inter...", cosa rischia Pioli

15 maggio 2023 a

Il Milan di Pioli è sempre più in difficoltà. L'allenatore rossonero rischia il posto. A lanciare l'indiscrezione è la Gazzetta dello Sport che lega il destino del tecinico alla semifinale di ritorno con l'Inter, ma anche a un eventuale scivolone in Europa league in campinato.

Il Milan infatti dopo la sconfitta con lo Spezia rischia la qualificazione alla prossima Coppa dei Campioni e un'uscita rovinosa con l'Inter in semifinale, dopo il disastro dell'andata, potrebbe complicare e non poco i piani dei rossoneri. La situazione è chiara: Maldini e Massara sono stati rinnovati e Pioli ha firmato, poco tempo fa, un triennale. Fin qui i punti fermi, ma a quanto pare un epilogo della stagione con scenari rovinosi potrebbe cambiare le carte in tavola.

"Scioccante: il regalo di Pioli a Inzaghi". Milan all'inferno, chi asfalta il mister rossonero

Ancora non si fanno i nomi di un possibile sostituto, ma la Gazza è chiara: "Pioli è in bilico". La delusione dei tifosi è tanta e il Milan potrebbe riuscire nell'impresa disastrosa di non qualificarsi alla Champions l'anno dopo la vittoria dello scudetto. Ci sono pochi precedenti in Serie A. Di sicuro la dirigenza ha già in mente di sfoltire la rosa. Il Milan 2023-2024 non sarà certo con 30 giocatori. L'obiettivo primario è sfoltire per rafforzare le seconde linee. La panchina corta è stato il problema principale di Pioli in questa stagione e la società si sta muovendo in questo senso. Insomma per capire quale possa essere il destino dell'allenatore del Milan, bisogna attendere l'appuntamento di domani sera. Poi si tireranno le somme. Ma di certo le acque a Milanello sono molto agitate.