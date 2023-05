Stefano Pioli umiliato da Striscia la Notizia: “L'unico di quest'anno…”

17 maggio 2023 a

Al Milan è rimasto soltanto il quarto posto per salvare la stagione. Il brutto di un derby in semifinale di Champions League è che gli effetti sono devastanti per chi perde: stavolta è toccato ai rossoneri, che resteranno con l’onta di aver perso quattro derby in una sola stagione, tutti molto importanti. Il Milan è infatti stato battuto in Supercoppa, in Coppa Italia e infine in Champions.

L’unico “trofeo” che Stefano Pioli vincerà quest’anno è, suo malgrado, il tapiro d’oro di Striscia la Notizia. Nella puntata che andrà in onda nella serata di mercoledì 17 maggio Valerio Staffelli consegnerà il “premio” all’allenatore rossonero, che è stato intercettato subito dopo l’eliminazione per mano dell’Inter, che ha bissato il successo dell’andata imponendosi per 1-0 anche al ritorno. Ovviamente il morale è sotto i tacchi in casa Milan, con la squadra che però deve assolutamente concentrarsi sulle ultime giornate di campionato.

“Le ho portato l’unico premio che vincerà quest’anno. Qualcuno della squadra l’ha delusa?”, ha domandato Staffelli a Pioli. “Abbiamo dato il massimo - è stata la risposta del tecnico, ovviamente ancora amareggiato per l’eliminazione a un passo dalla finale di Istanbul - quando vai così in alto e poi cadi ti fai ancora più male”.