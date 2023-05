Pioli umiliato: "Nel tunnel, con i giocatori dell'Inter...". Video virale

17 maggio 2023 a

“Pioli is on fire”. Il motivetto con cui la Curva Sud rossonera intona il suo allenatore, ripreso in maniera ironica dai tifosi dell’Inter, dopo il successo per 1-0 sul Diavolo e l’accesso alla finale di Champions di Istanbul. I nerazzurri se la vedranno con la vincente di Real e City, impegnate stasera nel ritorno dell’Etihad Stadium a Manchester. ‘Pioli is on fire' è proprio la famosissima canzone della splendida cavalcata scudetto 2022, prima della debacle di questo anno, dato che il Milan rischia anche di non entrare in Champions. Un prosieguo di uno sfottò iniziato però già a inizio partita, quando le due squadre sono entrate nel tunnel di San Siro per dirigersi negli spogliatoi.

Pioli, l’arrivo allo stadio prima del match e…

Le telecamere di Sky erano infatti nel tunnel degli spogliatoi del ‘Meazza' a due ore dalla partita per inquadrare l'arrivo dei giocatori delle due squadre. A un certo punto, nelle immagini diventate virale sui social, si nota benissimo l'arrivo dell'Inter con Lautaro, Calhanoglu, De Vrij e Acerbi che nell'ordine salutano i collaboratori nerazzurri. A un certo punto, alle spalle del difensore ex Lazio, spunta proprio Pioli che precedeva i vari Gosens e altri giocatori dell'Inter.

Il fatto che l'allenatore del Milan abbia praticamente attraversato il tunnel degli spogliatoi all'arrivo con la squadra nerazzurra ha divertito ulteriormente il popolo interista, che ha ironizzato su questa immagine e sul suo passato da allenatore dell’Inter. Un motivetto poi ripreso dai tifosi del Biscione durante i festeggiamenti in piazza Duomo.