Juventus, tam tam impazzito: "Allegri va via, chi arriva al suo posto"

La Juventus rischia grosso. Dopo l'apertura di una nuova inchiesta che potrebbe portare a un'altra penalizzazione in classifica, ad agitare le acque bianconere sono le voci su una possibile partenza di Massimiliano Allegri. L'allenatore toscano viene fuori da una stagione del tutto deludente con i bianconeri che chiuderanno la stagione senza aver vinto un trofeo. L'eliminazione dall'Europa League di fatto pesa anche sulle casse bianconere e così sul banco degli imputati finito "acciughina". E il quotidiano la Stampa questa mattina avanza alcune voci e indiscrezioni che riguardano proprio Allegri che viene dato come in bilico sulla panchina bianconera nella prossima stagione. I nomi he si fanno con insistenza a Torino sono due: quello di Igor Tudor e quello di Raffaele Palladino.

Il primo è stato protagonista in Francia di una ottima stagione con il Marsiglia, il secondo ha realizzato un vero e proprio miracolo sportivo portando a una salvezza più che tranquilla il Monza al suo primo anno in Serie A.

Insomma a quanto pare Allegri rischia davvero grosso. E il pizzino arrivato questa mattina da Torino su La Stampa la dice lunga su quanto siano agitate le acque in casa Juventus. Bisognerà attendere ancora qualche settimana per capire quale possa essere il futuro di Max Allegri. Ma le indiscrezioni su un cambio della guardia si fanno sempre più insistenti.