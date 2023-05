Carlo Ancelotti, l'annuncio-bomba: "Cosa mi hanno garantito"

20 maggio 2023 a

Carlo Ancelotti continuerà ad allenare il Real Madrid anche nella prossima stagione. Nonostante la cocente sconfitta per 4-0 che è costata ai blancos l’eliminazione per mano del Manchester City a un passo dalla finale di Champions League, il tecnico italiano ha tutta l’intenzione di rimanere in panchina per almeno un altro anno: “Il club mi ha garantito che continuerò la prossima stagione”.

Parole pesanti, pronunciate durante la conferenza stampa pre-partita con il Valencia: “È ovvio che è un’eliminazione che fa male, ma non dobbiamo dimenticare che è stata la semifinale. Siamo stati vicini a giocare un’altra finale, ci siamo fatti male, ma a volte puoi trovare una squadra che fa meglio. Bisogna guardare alla prossima Champions”. Ancelotti ha anche fatto un primo bilancio della stagione: “Si poteva fare meglio, ma è andata bene. Certo, non siamo soddisfatti del campionato, ma abbiamo lottato fino alla fine nelle altre competizioni e ne abbiamo vinte tre”.

Sul ricambio generazionale: “Tutti i giocatori finiscono per essere sostituiti da calciatori di enorme qualità. Dopo due anni Vinicius è un titolare indiscusso, Camavinga e Rodrygo stanno crescendo. La transizione è già iniziata. I giovani avranno più risalto”. Infine sul rapporto con Florentino Perez: “Ieri abbiamo fatto una riunione. Andiamo avanti con la stessa voglia di fare bene le cose”.