Carlo Ancelotti, silenzio e lacrime: sconcerto in diretta tv, chi lo accusa

Il sogno del Real Madrid e di Carlo Ancelotti di vincere l’ennesima Champions League si è infranto contro il Manchester City di Pep Guardiola, che è stato capace di vincere la semifinale di ritorno con un roboante 4-0. Non c’è stata storia in terra inglese, con il City che ha meritato ampiamente la finalissima di Istanbul, giocando una partita in cui è stato nettamente superiore al Real. Per I madridisti è stato un duro colpo, non essendo abituati alle sconfitte di questo tipo, specialmente in Champions League.

Ne è una dimostrazione la reazione di Guti, storico centrocampista del Real: nel post-partita è stato ripreso in diretta televisiva per tre lunghi minuti mentre ha gli occhi lucidi per la disfatta della squadra di Ancelotti. In un silenzio surreale che ha caratterizzato l’intero studio, l’ex centrocampista si è prestato a questa scena dolorosa per restituire al pubblico a casa tutta la sua sofferenza sportiva per quanto accaduto a Manchester.

Oltre alle lacrime, l’espressione disperata e lo sguardo nel vuoto di Guti hanno colpito molto i telespettatori, con alcuni che si sono chiesti se era davvero necessario girare una scena del genere, tra l'altro lunga tre minuti che in tv sono pari a un’eternità. “Il Real Madrid ha mai giocato a calcio stasera? Che tipo di piano aveva l’allenatore? Questa squadra è troppo vecchia - è stato lo sfogo di Guti - bisognerà fare qualcosa in estate, qualche giocatore dovrà essere ringraziato. Non ci capisco niente…”.