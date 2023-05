Milan, 18 anni dopo Nesta vuota il sacco: "Nell'intervallo a Istanbul..."

20 maggio 2023 a

Alessandro Nesta ha concesso una lunga intervista a Basement Cafè, il talk show della Lavazza, in cui ha parlato della celebre finale di Istanbul. Il Milan era avanti 3-0 all’intervallo, ma si fece rimontare dal Liverpool: quella gara in terra turca del 25 maggio 2025 non verrà mai dimenticata dai tifosi rossoneri, ma soprattutto dagli uomini che erano in campo. Tra questi c’era Nesta, che ha dato la sua versione della storia.

“Li avevamo distrutti - ha dichiarato - ma all’intervallo litigavamo proprio per questo motivo. C’era tensione, nessuno festeggiava e sapevamo che non era finita. Quando hanno segnato il primo gol abbiamo capito che loro ci credevano. L’ha ribaltata Gerrard da solo: era ovunque in mezzo al campo. È stata una lezione che ci ha permesso di tornare nel 2007 e vincere la coppa, seppur giocando 100 volte peggio”. In campo con lui c’era Clarence Seedorf, con il qual ha oggi un ottimo rapporto: ai tempi però le cose tra i due era molto più difficili.

Nel calcio la tensione è sempre molto alta - ha dichiarato l’ex difensore e ti capita di litigare anche con i tuoi compagni. Io lo facevo con Seedorf, con il quale ci siamo alzati più volte per picchiarci e siamo stati divisi dai compagni. Litigavamo su tutto, se io dicevo A, lui diceva B. Se il mister diceva una cosa, lui ne diceva un’altra e mi dava un fastidio. Lui era duro e muscoloso, ma ora siamo come fratelli e con lui sto benissimo”.