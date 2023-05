Milan, rifondazione sul mercato: "Vogliono lui", un gigante in arrivo a giugno

19 maggio 2023 a

L’infortunio al ginocchio rimediato da Ismael Bennacer all’andata delle semifinali di Champions — persa contro l’inter e che ha determinato l’eliminazione dei rossoneri — significa che l’algerino sarà fuori fino a novembre-dicembre, con l'eventuale Coppa d’Africa prevista per l’inizio dell’anno seguente. Per questo il Milan guarda subito al suo sostituto in vista della prossima stagione. Tra i nomi in orbita rossonera c'è Ruben Loftus-Cheek, classe 1996 del Chelsea che da tempo è tra i giocatori seguiti dagli uomini mercato. Il profilo piace e l'ex Fulham, contratto in scadenza nel 2024 con i Blues, è uno di quei giocatori in esubero che la società londinese in estate dovrà provare a piazzare anche rinunciando a qualcosa sul prezzo del cartellino.

Loftus-Cheek, il Chelsea pensa alla cessione

I buoni rapporti tra Milan e Chelsea, che nelle ultime stagioni hanno condotto diverse trattative, potrebbero agevolare una operazione complicata sull'aspetto economico. Lo stipendio dell'inglese è alto e le richieste in giro per l'Europa non mancano, ma il Milan Loftus-Cheek piace molto e il tempo per studiare una strategia che possa andare bene a tutte le parti in causa c’è. A 27 anni, l'inglese è nel pieno della maturazione calcistica, ma nel Chelsea che deve sfoltire il più possibile dopo una stagione deludente. L'accordo in scadenza nel 2024, ma con opzione di rinnovo fino al 2025, suggerisce alla società londinese di provare a monetizzare dalla cessione o da un prestito oneroso importante.

C’è anche Daichi Kamada in lista

E non solo, il Milan punta anche Daichi Kamada, trequartista classe ‘96 che quest’anno ha fatto parlare tanto di sé. Protagonista al Mondiale, con il Giappone che si è fermato agli ottavi dopo aver perso contro la Croazia, protagonista anche con il suo club: con l’Eintracht Francoforte ha giocato 44 partite in totale, segnando 15 reti e confezionando sei assist. Su di lui ci sono anche Napoli e Su di lui, però, c’è anche il Borussia Dortmund, che ha presentato un’offerta economica davvero molto importante: al momento però il centrocampista, riferisce il Corriere della Sera, sembra comunque orientato a trasferirsi al Milan.