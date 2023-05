Milan, saltano già le prime teste? Voce bomba: "Chi va via a giugno"

20 maggio 2023 a

a

a

Brahim Diaz potrebbe lasciare il Milan. La società rossonera travolta nel derby di Champions dai nerazzurri che si giocheranno la finalissima di Istanbul con il Manchester City, comincia a pensare alla nuova stagione. Secondo alcune indiscrezioni a rischiare di più sarebbe Paolo Maldini che avrebbe portato avanti un mercato rivelatosi totalmente fallimentare per la stagione in corso. Ma anche Stefano Pioli non dorme tranquillo, sempre secondo alcune indiscrezioni, Gerry Cardinale avrebbe messo in cima alle preferenze il nome di Antonio Conte. Ma come dicevamo anche Brahim Diaz potrebbe lasciare il Milan.

A quanto pare la partenza di Jude Bellinghma del Borussia Dortmund per Madrid, sponda Real, metterebbe al centro delle trattative proprio Diaz che potrebbe finire a Dortmnund. I rossoneri potrebbero riscattarlo entro il 30 giugno con 22 milioni di euro, ma il real ha una clausola di recompra di 26-27 milioni. Ed è qui, nell'affare Bellingham che Diaz potrebbe lasciare i rossoneri.

"Anche se poi conta...": Pioli, la frase che scatena l'ira degli interisti

Si tratterebbe di un addio abbastanza doloroso dato che il "piccoletto" del Milan ha dimostrato di avere quelle capacità necessarie per dare spinta nel reparto offensivo. Ma pesa tantissimo anche il suo errore nel derby di ritorno, sullo 0-0 ha sbagliato un rigore in movimento che avrebbe potuto riaprire già nel primo tempo il discorso qualificazione. Insomma al Milan tira aria di rivoluzione e le prime teste potrebbero cadere davvero presto.