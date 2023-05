Milan, il gesto di Giroud dopo il gol spiega tutto: "Perché ho esultato poco"

21 maggio 2023 a

Olivier Giroud, nonostante la tripletta contro la Sampdoria che ha rilanciato le ambizioni del Milan in chiave Champions, ha di fatto stupito i tifosi per la sua esultanza un po' rassegnata e distaccata. Segno che le ferite del derby bruciano ancora. Subito dopo il match il giorcatore ha voluto spiegare davanti ai microfoni di Dazn la sua scelta: "Esultanza pacata? Quella palla che mi ha dato Calabria e che ho colpito male era troppo perfetta, gli ho chiesto scusa, volevo segnare lì… Non l’ho presa forte".

E ancora: "Non leggo le critiche perché so quando devo fare meglio. Non ho segnato nelle ultime settimane, ma aspettavo una partita così per mostrare che ho fame, che voglio fare tutto per la squadra e per portare la Champions".

Parole chiare che nascondo la delusione post-derby ma che di fatto rilanciano le ambizioni rossoneri in chiave Champions. Il Milan si gioca tutto nelle prossime giornate e deve sperare in una frenata delle squadre che gli stanno davanti nei primi 4 posti. Ora c'è la Juve: "Stesso spirito di squadra, dobbiamo dare tutto per vincere queste due partite. La prima contro la Juventus è una finale, è uno scontro diretto. Non sappiamo cosa succede, se la Serie A va a togliere dei punti. Siamo concentrati sul nostro calcio e le nostre partite da vincere e dopo speriamo".