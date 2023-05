Inter-Milan, "chi può saltare la finalissima": incubo sul derby-Champions

16 maggio 2023 a

Stasera la partita della verità: quella che dirà se sarà l’Inter ad andare in finale di Champions a Istanbul, contro la vincente di Manchester City-Real (la sfida mercoledì all’Etihad), o il Milan di Stefano Pioli, che dovrà però recuperare i due gol dell’andata. I giocatori rossoneri o nerazzurri rischieranno di saltare la finale di Champions League a Istanbul solo in caso di cartellino rosso. All’andata furono ammoniti i milanisti Krunic e Tomori e l’interista Mkhitaryan, tutti probabili titolari questa sera, ma in caso di un nuovo giallo non scatterebbe la squalifica perché le diffide sono state azzerate dopo i quarti di finale (articolo 52.04). Quindi i giocatori di Inter e Milan dovranno fare attenzione solo a un’eventuale espulsione, evento che non è mai da escludere in una sfida così importante e sentita.

Inter, la probabile formazione: stesso 3-5-2 dell’andata

Per il derby di ritorno, che potrebbe portare l’Inter in Turchia, Simone Inzaghi confermerà la formazione vista nella gara d'andata. Il classico 3-5-2. Tra i pali ci sarà André Onana. Il terzetto difensivo, invece, dovrebbe essere composto da Francesco Acerbi al centro, con Matteo Darmian e Alessandro Bastoni. Sulle corsie, invece, spazio a Denzel Dumfries e Federico Dimarco. In cabina di regia, invece, dovrebbe essere confermato Hakan Calhanoglu. L'ex della partita dovrebbe essere affiancato da Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan. L'unico dubbio in mediana è legato alla presenza di Marcelo Brozovic. Per il momento, il croato dovrebbe iniziare dalla panchina. In attacco, invece, spazio a Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. Romelu Lukaku, nonostante la doppietta contro il Sassuolo, dovrebbe partire dalla panchina per entrare a gara in corso.

"L'arbitro è francese. Nessun problema, ma...": Inzaghi incendia Inter-Milan

Milan, la probabile formazione: Thiaw al posto di Kjaer

In casa Milan, per la rimonta disperata, Pioli ha scelto di confermare quasi interamente la difesa, a partire da Mike Maignan tra i pali. L’unica novità potrebbe essere Thiaw, che può partire dal primo minuto al posto del più "esperto" Simon Kjaer. A centrocampo, vicino a Tonali, potrebbe tornare il bosniaco Krunić, ma bisogna capire se riuscirà a recuperare la piena forma per tempo. Assente Bennacer per infortunio, con Saelemaekers e Leão dovrebbe giocare Brahim Diaz come trequartista centrale, anche se scalpita Pobega, mentre sarà Olivier Giroud la punta titolare.