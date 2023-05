Napoli, Luciano Spalletti: "Io alla Juventus?": la risposta che spiazza tutti

21 maggio 2023 a

a

a

Luciano Spalletti adesso parla del suo futuro. Molto probabilmente le strade del tecnico toscano e quelle di De Laurentiis si separeranno. E nell'ultima conferenza stampa il tecnico azzurro ha parlato di cosa lo attende in queste settimane che seguono la vittoria dello scudetto.

A chi gli chiede se possa essere concreta l'ipotesi di seguire il ds Giuntoli alla Juventus, la risposta di Spalletti è chiara: "Io alla Juve? Ogni anno alla mia età devo rifare l’inventario di quello che mi gira per il cervello. Posso parlare solo del prossimo e sono già appagato". Poi un messaggio diretto al presidente De Laurentiis: "Non so cosa voglia dire ‘tarpare le ali', dovete chiederlo al presidente. Non è una cosa inerente a quello che ci siamo detti quella sera a cena. Per quel che avrò da fare io, non servono ali… Servono stivali. Non ho da volare da nessuna parte".

La profezia clamorosa di Capello: come finirà Inter-Manchester City...

A questo punto sgancia il siluro: "Contratto? Dovete chiederlo al presidente, io ho definito tutto nella cena di una settimana fa. I tifosi vogliono sapere se resto? Questa cosa la deve dire la società, ce la siamo detti lì. Non la dico io". Infine nega l'ipotesi di una trattativa: "Non c'è stata nessuna trattativa. Non ho rifiutato nessun aumento di stipendio, non è vero che ho ricevuto offerte per allenare. Non è vero che sono in attesa di un'altra squadra. Chi scrive queste cose scrive il falso".