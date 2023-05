Osimhen, furia contro Spalletti: "Ma che ca***", brutto gesto in panchina

22 maggio 2023 a

Anche a scudetto già vinto Victor Osimhen ha ancora fame di minuti in campo e soprattutto di gol. L’attaccante nigeriano non ha infatti gradito, per usare un eufemismo, la sostituzione a venti minuti dalla fine, quando il Napoli era in vantaggio di una rete e di un uomo contro l’Inter. Richiamato in panchina da Luciano Spalletti, Osimhen ha sfogato la sua frustrazione per essere rimasto a secco.

“Perché?”, ha iniziato a sbraitare al momento del cambio, con Giovanni Simeone che ha preso il suo posto. “Ma che ca***!”, è esploso alla fine il nigeriano, che probabilmente non aveva voglia di uscire per provare a blindare il primo posto nella classifica dei marcatori: è a 23 gol in campionato, alle sue spalle c’è Lautaro Martinez che è rimasto fermo a quota 20. Un collaboratore di Luciano Spalletti ha provato a placare la furia di Osimhen, che però ha risposto spintonandolo via e palesando in maniera plateale il suo disappunto.

Cose di campo, che dimostrano come Osimhen anche a giochi chiusi ci tenga a dare il massimo in ogni partita. Solo diversi minuti dopo si è calmato, quando ha visto Di Lorenzo segnare un gran gol che ha permesso al Napoli di tornare avanti contro l’Inter. Poi in pieno recupero è arrivata anche la prima rete in campionato di Gaetano, che ha fissato il punteggio sul 3-1.